Această poză dezvăluie mai mult decât credeți și face ravagii pe Internet. Ce se întâmplă?

O absolventă de facultate din Tennessee a provocat un scandal pe internet după ce a publicat pe o reţea de socializare o imagine controversată.

În imagini, tânăra are pe tricou mesajul „Women for Trump”, iar la brâu un pistol. Imaginea a fost publicată după o serie de proteste masive în care participanţii au cerut un control mai strict asupra armelor de foc în America.



În ciuda controverselor iscate de fotografie, Brenna Spencer, în vârstă de 22 de ani, a spus că nu are regrete şi că nu îi plac pozele „normale de absolvire”.

O femeie chiar a alertat poliţia după ce a văzut pozele studentei. Se pare că fotografiile au fost făcute în faţa (şi posibil pe proprietatea) unui muzeu în care vizitatorii nu au voie să intre cu arme de foc. Alţii au susţinut-o pe Twitter pe Brenna şi au felicitat-o pentru că apără un drept constituţional, acela de a deţine armă.



Spencer, care se pregăteşte să obţină licenţa în comunicare, a declarat că deţine mai multe arme şi că lucrează penttru o organizaţie non-profit conservatoare.

sursa