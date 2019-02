Această mamă a ajuns pe drumuri după ce i-a murit băiatul. Acum are milioane de dolari

Vanessa Ogden Moss, 42 de ani, din Derbyshire are o poveste de viață, cum rar auzi. I-a murit copilul în vârstă de 5 ani și a ajuns pe drumuri, iar acum câștigă până la 25.000 de dolari pe zi, potrivit thesun.co.uk.

Ea a ajuns pe străzi după ce i-a murit copilul de cancer, din cauza împrumuturilor și partenerul ei a părăsit-o, iar acum a ajuns să aibă peste 2 milioane de dolari în cont.

Sunt 15 ani de la tragicul eveniment, însă ambiția Vanessei a făcut-o să meargă mai departe, după ce a trecut prin depresie și momente grele.

"După ce mi-am pierdut fiul, am fost distrusă, am pierdut totul, nu aveam un adăpost", a spus femeia.

Inițial, a decis să facă un program pe Facebook pentru mamele care voiaiu să slăbească, imediat după naștere. Proiectul ei a avut succes, deoarece multe femei au fost interesate să scape de kilogramele în plus. Ulterior, a creat o firmă care predă cursuri de coaching.

"Am învățat totul de pe YouTube și Google și am început să predau coaching pentru oamenii care doreau să învețe lucruri noi și m-au plătit să fac acest curs. Doar în ultima lună am fost la Bali, am făcut aproximativ 25.000 de lire pe zi, am luat un Bentley Continental GT și am semnat pentru o nouă casă în Wilmslow, Cheshire".