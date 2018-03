Aceasta este boala omului modern, pe care mulți o ignoră. Poate duce la paralizie

Omul modern stă peste 8 ore la birou, în fața unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sunt câteva probleme serioase, care se răsfrâng asupra stării noastre de sănătate.

La oamenii care folosesc zilnic tastatura și mouse-ul, cea mai întâlnită afecțiune este sindromul tunelului carpian.

Sindromul tunelului carpian este o afectiune a incheieturii mainii, a carei cauza este, in cele mai multe situatii, folosirea inadecvata a tastaturii si mouse-ului calculatorului. Totodata, mai exista si alte profesii cu un risc crescut pentru acest sindrom. Printre acestea se numara lucratorii de la benzile de fabricatie, soferii, menajerele, frizerii sau brutarii. Riscul este cauzat de folosirea indelungata a incheieturii mainii sau realizarea unor miscari repetate si prelungite, care cer prea multa forta, scrie doctorulzilei.ro.

De asemenea, pot exista si factori care sa favorizeze aparitia sindromului tunelului carpian. Cativa dintre ei sunt urmatorii: hipotiroidismul, boala renala, diabetul zaharat, alcoolismul, obezitatea.

Tunelul carpian este un canal stramt, ce se gaseste in centrul incheieturii. Prin acest canal trece nervul median, responsabil inervarii unei parti a mainii. Diametrul canalului se poate stramta si poate comprima nervul, sub actiunea unor factori diversi. Astfel, nervul va fi impiedicat sa mai functioneze corect.

Simptomele acestei boli includ furnicaturi la nivelul degetelor, durere la nivelul mainilor sau scaderea fortei musculare. Durerile nocturne ale acestor zone sunt, de asemenea, posibile. Pe termen lung, mana isi poate pierde subit forta sau se pot scapa involuntar obiecte din mana. In cel mai rau caz se poate ajunge la paralizia mainii, potrivit neurologului Dan Mitrea, într-un interviu dat revistei ”Cariere”.

Chiar daca la prima vedere acest sindrom poate parea de o gravitate mica si poate fi chiar ignorat de unii, este important sa fie tratat inca de la depistarea lui. In cazul sindromului tunelului carpian, tratamentul se face in functie de gravitatea bolii. Daca pacientul prezinta simptome usoare, este necesara protejarea incheieturii cu o orteza si se poate recurge la sedinte de laserterapie. Laserterapia este un procedeu terapeutic ce consta in aplicarea, direct pe piele, a unei surse de lumina. Aceasta penetreaza tesuturile, declansand modificari biologice, care conduc spre intensificarea circulatiei sanguine locale, inlaturarea temporara a durerii si a rigiditatii din muschii minori si articulatii si relaxarea muschilor. Se poate ajunge la operatie daca degetele amortesc constant si scade forta musculara la nivelul acestora.

Pentru prevenirea acestei boli aveti grija ca atunci cand stati in fata calculatorului sa pastrati o pozitie corecta. De asemenea, va puteti ridica in picioare periodic pentru a va indrepta spatele.