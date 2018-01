Această activitate zilnică DUBLEAZĂ riscul de cancer intestinal

Studii recente arata ca mare parte dintre noi isi petrec in jur de 55% la suta din timpul de la serviciu stand la birou, ceea ce duce la aparitia cancerului intestinal in doar 10 ani. Statul la birou duce la cresterea nivelului de zahar din sange si afecteaza producerea de insulina, doua afectiuni strans legate de cancerul intestinal. Mai mult, cei care merg la sala sunt predispusi unui risc de doua ori mai mare de a dezvolta o tumora, daca obisnuiesc dupa aceea sa stea multe ore la birou.

Angajatii care lucreaza aproape timp de 10 ani intr-un job sedentar au probabilitatea dezvoltarii unei tumoare intestinale de 94%. Cea mai buna metoda de prevenire este adoptarea unei vieti cat mai active.



Limitarea timpului petrecut pe scaun sau in pat ar putea ajuta considerabil la prevenirea cancerului, potrivit unui studiu recent intreprins de cercetatorii nemti de la Universitatea Regensburg, noteaza bzi.ro. Statul pe scaun creste riscul de diverse tipuri de cancer, boli de inima si diabet, se arata in concluziile celui mai recent studiu realizat pe efectele sedentarismului asupra sanatatii.



Fiecare doua ore petrecute de o persoana in scaun, nemiscata, cresc cu 10% riscul de cancer endometrial, cu 8% riscul de cancer intestinal si cu 6% riscul de cancer la plamani. Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat 43 de alte studii, intr-o meta-analiza complexa, la care au participat peste patru milioane de persoane si au fost analizate 70.000 de cazuri de cancer.