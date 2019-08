Aceștia sunt parlamentarii de Olt care fug de cazul Caracal!

Nici macar unul dintre senatorii si deputatii care reprezinta judetul Olt in Parlamentul Romaniei nu a iesit public in ultimele zile pentru a ne spune ce crede despre ceea ce s-a intamplat la Caracal sau cum isi propune sa imbunatateasca legislatia si procedurile pentru ca autoritatile sa reactioneze mai coerent si mai rapid atunci cand un cetatean se afla in pericol, scrie ziare.com.

Si asta in ciuda faptului ca din relatarile mass-media au iesit la iveala foarte multe nereguli, confuzii sau lacune in ceea ce priveste derularea procedurilor, pregatirea oamenilor legii sau aplicarea unitara a legilor.

Interesele oamenilor din judetul Olt sunt reprezentate in Parlament de trei senatori si sase deputati.

Circumscriptia electorala nr. 30 - OLT - Camera Deputaților

1. Ciocan Dan - deputat PSD

2. Iancu Marius-Ionel - deputat PSD

3. Iordache Florin - deputat PSD

4. Niţă Mihai - deputat ALDE

5. Stănescu Alexandru - deputat PSD

6. Ştirbu Gigel-Sorinel - deputat PNL

Circumscriptia electorala nr. 30 - OLT - Senat

1. Paul Stănescu - senator PSD

2. Renică Diaconescu - senator PSD

3. Mirea Siminica - senator ales de listele PNL - din iun. 2018 a decis să părăsească partidul

Nici macar unul nu a aparut public in ultimele zile pentru a-si exprima compasiunea fata de familiile victimelor sau pentru a atrage atentia asupra deficientelor care trebuie corectate pentru ca asa ceva sa nu se mai repete vreodata.

Astfel, senatorul Renica Diaconescu (PSD) este doctor in stiinte medicale si a intrat in politica in 1997, fiind, rand pe rand, consilier judetean, deputat, consilier local la Primaria Slatina si senator din 2016.

Siminica Mirea este tot senator PSD, la primul mandat, dar a fost aleasa in 2016 in calitate de lider local al PNL. Absolventa a Facultatii de management agroturistic a Universitatii Bioterra din Bucuresti, Siminica Mirea a fost, incepand din 2008, consilier local si judetean din partea PDL, dupa care a trecut la PNL, partid din care a demisionat pentru a trece la PSD, in iunie 2018.

Al treilea senator al judetului Olt este Paul Stanescu (PSD) . De profesie inginer agronom, Paul Stanescu a fost timp de 5 ani (1981-1987) director chiar in Caracal, la Fabrica de conserve, iar din 2008 pana in 2016 a fost presedintele Consiliului Judetean Olt. Paul Stanescu a fost vicepremier in Guvernul Tudose si a ocupat functia de ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor europene (2017-2019) . Nu a aparut in spatiul public in ultimele zece zile.

În Camera Deputaților, interesele romanilor din judetul Olt sunt reprezentate de 4 membri ai PSD, unul de la ALDE si un liberal.

Cel mai des mentionat in aceste ultime zece zile a fost Dan Ciocan (PSD), deputat la al doilea mandat si fost subofiter de politie (1984-2001) . Presa a scris despre legaturile fratilor Ciocan cu interlopul Remus Radoi, zis Codita, si despre lupta dintre clanurile rivale care au deturnat cercetarile DIICOT in cazul Luiza-Alexandra.

"Potrivit presei locale, Codita a preluat firma Spartan de la Henri Saouma, zis Rico, finul deputatului PSD Florin Iordache, un om de afaceri de origine libaneza condamnat la 8 ani de detentie pentru evaziune fiscala (sentinta nu e definitiva) ", mai scrie G4Media. Intr-adevar, deputat de Olt este si Florin Iordache, fostul ministru al Justitiei care si-a legat definitiv numele de adoptarea infamei OUG 13 si de modificarea Legilor Justitiei si Codurilor Penale in interesul infractorilor, nu al victimelor acestora.

Alti doi deputati PSD de Olt sunt necunoscutii Marius Ionel Iancu si Alexandru Stanescu, cel din urma fiind ... fratele lui Paul Stanescu.

Si ALDE are un deputat din judetul Olt. Mihai Nita a fost senator PDL pana in iulie 2012, cand a trecut la Partidul Conservator, alaturandu-se astfel taberei USL care a orchestrat incercarea de demitere a presedintelui Traian Basescu. Intre anii 2012-2016 a fost tot senator, fiind ales deputat in 2016.

Presa a relatat pe larg despre reteaua de increngaturi politice la nivel local si presiunile care s-au facut pentru numirile in functiile de la varf, incepand cu cea de prefect sau subprefect si continuand cu sefia Politiei.

Singurul parlamentar al Opozitiei in judetul Olt este deputatul Gigel Stirbu (PNL), aflat la al treilea mandat.

Pe pagina de Facebook a lui Gigel Stirbu regasim diverse postari despre presedintele Iohannis sau preluari de pe alte conturi si site-uri, inclusiv legate de tragedia de la Caracal, dar nici macar o luare de pozitie pe cont propriu.

Singurul partid parlamentar care a reactionat imediat dupa ce s-a aflat despre modul haotic in care s-au manifestat autoritatile in cazul Caracal a fost USR. Parlamentarii acestui partid, in frunte cu presedintele USR, deputatul Dan Barna, au cerut convocarea de urgenta a unei sesiuni extraordinare si au propus 10 masuri, avertizand ca in acest moment "statul roman e in faliment functional".

Solicitarea lor a fost in van, pana in acest moment nefiind convocata o sesiune de urgenta, decizia apartinand majoritatii PSD-ALDE.

Sursa: ziare.com