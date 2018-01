Aceștia sunt cei mai faimoși gangsteri din istorie! Imagini inedite

Poveștile celor mai mari gangsteri au rămas în istorie, iar legendele lor stârnesc și în prezent controverse. Conducatori ai marilor rețele de distibuție de droguri sau angajatori pentru asasinii plătiți, aceștia sunt cei mai faimoși 10 gangsteri din toate timpurile.

10. John Gotti



John Gotti a fost unul dintre cei mai faimoși gangsteri din lume, în special în Italia. A devenit imediat cunoscut după ce l-a ucis pe Paul Castellano în 1985, șeful grupului Gambino, luându-i astfel poziția. La puțin timp, a fost arestat de FBI și condamnat la închisoare pe viață pentru crimă, evaziune fiscală, cămătărie și alte capete de acuzare. A murit de cancer în 2003.



9. Carlo Gambino



Tot în Italia a fost creat și clanul Gambino, iar Carlo Gambino a fost considerat unul dintre cei mai faimoși gangsteri din lume. Gambino a început afacerea familiei la o vârstă fragedă și era deja un gangster în adevăratul sens al cuvântului la 19 ani! A plecat apoi în Statele Unite pentru a-și oferi serviciile clanurilor de acolo, ajungând să preia poziția lui Lucky Luciano și să-l ucidă pe Albert Anastasia. A afirmat că el conduce orașul New York, până la moartea sa, din cauze naturale, în 1976.



8. Albert Anastasia



Cunoscut pentru că avea probleme psihice, Albert Anastasia și-a început cariera de criminal la o vârstă foarte fragedă, fiind condamnat la doar 18 luni de închisoare. După ce și-a ispășit pedeapsa, a urcat rapid în ierarhie. A fost considerat unul dintre cei mai buni asasini după eliminarea lui Giuseppe Masseria în New York. A fost asasinat în 1957, scrie historia.ro.





7. Bugsy Moran



Numele real al lui Bugsy Moran a fost George Clarence, dar era recunoscut după acestă poreclă primită de la poliție, care l-a declarat nebun, din cauza pasiunii lui nebunești pentru violență. Toți cei care îl deranjau erau imediat uciși, de la cetățeni obișnuiți la mari rivali. A fost considerat cel mai mare dușman al lui Al Capone, chiar existând planuri ale acestuia de a-l asasina pe Moran. Nicio încercare nu a avut însă succes.



6. Griselda Blanco



Griselda Blanco este singura femeie de pe lista, dar este și una dintre cele mai cunoscute persoane din industria traficului de droguri. A fost una dintre conducătorii de top din războiul drogurilor din Miami din anii `70 și `80 și unul dintre cei mai bogați traficanți de droguri din Statele Unite, în ciuda competiției acerbe dintre traficanții de marijuana și cei de cocaină. A fost condamnată la 20 de ani de închisoare în California. După eliberarea din 2004 a mai ucis o singură dată și a dispărut.



5. Pablo Escobar



În Columbia, cel mai faimos traficant de droguri și leader al organizațiilor criminale este Pablo Escobar. Și-a început ascensiunea în anii `80, ajungând să controleze un imperiu al drogurilor pe întreg globul, strângând atât de multe milioane de dolari încât să ajungă pe poziția a șaptea în topul Forbes al celor mai bogați oameni din lume.



4. Louis Buchalter



Louis Buchalter nu este doar faimos printre oamenii obișnuiți, el era foarte faimos și printre gangsteri pentru Murders Inc, o adevărată companie de asasini. Dacă doreai eliminarea unui adversar, oamenii lui Louis Buchalter erau cei mai buni. Operațiunile sale se întindeau pe întreg globul, dar a fost prins de autorități și condamnat la pedeapsa cu moartea.



3-Frank Costello





Poreclit Primul Ministru, Frank Costello a fost un protejat al șefului mafiei, Ciro, începându-și cariera foarte devreme. Devine foarte rapid la fel de faimos ca alți gangsteri, precum Luciano. Când Luciano este arestat și condamnat, preia întreaga putere a acestuia în cadrul familiei Luciano. Nu a fost niciodată pus sub acuzare pentru ceva mai grav decât evaziunea fiscală. În 1973 a murit din cauze naturale, la 82 de ani.



2. Lucky Luciano



Charles Luciano a fost cel mai faimos ganster în ceea ce privește transformarea unui sindicat al crimei într-o organizație națională. În tinerețe a lucrat pentru câteva familii de mafioți, apoi a creat un parteneriat cu Guiseppe Masseria, a devenit prieten cu celebrități precum Frank Sinatra sau George Raft. Cu toate acestea, în 1936 a fost arestat de Thomas Dewey și condamnat la închisoare pentru 30 de ani, dar în 1946 este eliberat și deportat în Italia, unde și-a continuat cariera.





1. Al Capone



Pe prima poziție se află foarte cunoscutul Al Capone, fără urmă de îndoială cel mai faimos gangster din toate timpurile. Și-a început afacerile la 14 ani, când s-a mutat în Chicago. Era recunoscut pentru tendințele sale sociopate și pentru temperamentul său foarte dificil. A condus adevarăte industrii de trafic cu alcool, jocuri de noroc, prostituție și alte operațiuni ilegale în Statele Unite. Una dintre cele mai mari operațiuni s-a desfășurat de Sfântul Valentin, în 1929, când și-a eliminat aproape toți inamicii într-o singură zi.