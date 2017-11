Explozii în lanț pe autostradă! 14 maşini au luat foc în urma unui accident

În total, 14 maşini au ars în totalitate în urma accidentului cumplit, iar potrivit autorităţilor, cel puţin doi oameni au murit, iar alţii au fost răniţi.

Potrivit presei locale, după accident s-au putut auzi numeroase explozii, iar maşinile au fost cuprinse de flăcări şi transformare în scrum. Mulţi dintre oamenii care se aflau în interiorul autoturismelor nu au reuşit să iasă la timp, scrie observator.tv.

Accidentul îngrozitor s-a produs pe autostrada 400, pe ambele sensuri de mers, în zona oraşului Cookstown.

At least two dead on Hwy 400. They have not been able to look inside all vehicles. Some vehicles have been reduced to burnt metal frames. pic.twitter.com/cfpTiTdg7p