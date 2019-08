VIDEO Accident cu 15 victime, la Pieleşti, lângă Craiova

Un accident rutier cu 15 victime s-a petrecut, în urmă cu câteva minute, pe drumul naţional DN 65, în localitatea Pieleşti, Planul Roşu de Intervenţie fiind activat.

Un accident rutier cu 15 victime s-a petrecut, în urmă cu câteva minute, pe drumul naţional DN 65, în localitatea Pieleşti, Planul Roşu de Intervenţie fiind activat, anunță Realitatea de Craiova.

Din primele date se pare că un microbuz care se deplasa pe DN 65, dinspre Balș, s-a răsturnat pe partea carosabila, într-una dintre curbele din zona respectivă.

Purtătorul de cuvânt al ISU Dolj, Florin Cocoşilă, a declarat că intervin mai multe ambulanţe şi echipaje de pompieri. El a precizat că victimele sunt conştiente.

Potrivit primelor informaţii, este vorba despre un microbuz răsturnat în afara părţii carosabile.

„Avand in vedere numărul ocupantilor, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Interventie care presupune suplimentarea resurselor medicale la fata locului. Pentru intervenția imediata, in zona indicată au fost trimise o descarcarare, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 2 ambulante ale Serviciului Județean de Ambulanta. Misiunea este in dinamica“, a afirmat Cocoşilă.

Conform colonelului Cocoșilă, un microbuz s-a răsturnat pe partea stângă a carosiabilului, toate victimele fiind conștiente. Reprezentantul ISU Dolj spune că, momentan nu are informația că printre victime sunt și copii, iar cauza accidentului încă nu este cunoscută, însă cei de la poliție fac cercetări.

Știre în curs de actualizare