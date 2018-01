Accident SPECTACULOS pe o autostradă din SUA: o maşină "zboară" direct într-un vehicul al poliţiei

Imaginile au fost surprinse de camera de supraveghere a unei maşini de poliţie.

Bărbatul care a provocat accidentul văzuse echipajul oprit, dar a încercat să-l depăşească pe partea din dreapta, pe banda de urgenţă, unde se afla camionul de remorcare. Din fericire, prin zonă nu treaceau alte vehicule în acel moment.

Clipul video a fost postat pe pagina de Twitter a poliţiei din Michigan, care a făcut din nou apel la şoferi să circule cu prudenţă şi să încetinească atunci când observă un obstacol.

sursa

We talk about slowing down in bad weather and giving us a lane. The trooper saw it coming and was trying to get another car to block the ramp. They never made it. Please give us a lane. pic.twitter.com/rNnV5WXjQG