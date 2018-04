Accident neobișnuit în Istanbul. O navă a intrat într-o vilă din strâmtoarea Bosfor

O navă de marfă lungă de 225 de metri care traversa strâmtoarea Bosfor din Istanbul a deviat de la curs sâmbătă şi s-a ciocnit de o vilă din lemn otomană de la malul mării, provocând întreruperea traficului maritim, a informat mass-media din Turcia.

Vitaspirit, care naviga sub pavilion maltez, a devenit de necontrolat din cauza unei probleme tehnice, potrivit agenţiei de ştiri Deniz Haber, specializată în domeniul afacerilor maritime, care a evocat o blocare a cârmei, potrivit agerpres.ro.



Accidentul nu a provocat victime, însă cargobotul a lovit una dintre numeroasele vile construite de demnitari otomani în secolul al XIX-lea pe Bosfor, cunoscute sub numele de "yali" în turcă.



Yali Hekimbasi Salih Efendi, o clădire din lemn vopsit în roşu, cu trei etaje, deosebit de bine conservată, a fost străpunsă şi s-a prăbuşit în mare parte, a constatat un jurnalist de la AFP. Acum nelocuită, clădirea era închiriată pentru ceremonii de nuntă sau concerte, potrivit site-ului ce îi era dedicat.



Acest accident spectaculos a avut loc sub podul Fatih Sultan Mehmet, una dintre cele trei structuri care se întind peste Bosfor pentru a lega ţărmurile europene şi asiatice ale Istanbulului.

Autorităţile turce au oprit traficul pe Bosfor, în timp ce Vitaspirit a fost remorcată după-amiaza târziu. Deşi uneori au loc accidente în strâmtoarea Bosfor, care leagă Marea Marmara şi Marea Neagră, rareori o navă se ciocnește de case.



În 2017, peste 42.000 de nave comerciale, militare şi de agrement au trecut prin Bosfor, una dintre cele mai aglomerate strâmtori din lume. În decembrie 1960, un petrolier petrolier iugoslav şi o navă grecească s-au ciocnit, provocând un incendiu care a durat câteva săptămâni.