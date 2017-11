Accident groaznic în Dolj: un copil a murit şi două persoane au fost rănite

Un accident rutier cu trei victime, dintre care una încarcerată, s-a produs sâmbătă în comuna Terpezita, judeţul Dolj. Au fost implicate două autoturisme.

Un copil in varsta de 10 ani a murit si doua persoane au fost ranite. Echipele de interventie au stabilit ca o fetita in varsta de 10 ani era in starea cea mai grava, ea murind in ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale.

Celelalte doua persoane ranite, diagnosticate cu politraumatisme, au fost duse la spital.