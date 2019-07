Accident grav, în jud. Caraș-Severin: un mort și 4 răniți. Mașinile, făcute praf!

Sambata, in jurul orei 12:00, pe drumul de centura al municipiului Caransebes s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.

Au intervenit de urgenta doua echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Caransebes, din care unul SMURD, 2 echipaje SAJ si echipaje ale Politiei.



”Accidentul s-a soldat cu 5 victime din care, din nefericire, una decedata. Celelalte 4 victime sunt in stare de constienta. Trei victime au fost transportate la spitalul din Caransebes, ce-a de-a patra a refuzat transportul. O a sasea persoana implicata in accident a suferit un atac de panica si i s-a acordat primul ajutor la fata locului, nefiind necesare alte investigatii medicale. Autoturismele se afla in afara partii carosabile, astfel ca traficul nu este blocat, dar se circula pe o singura banda”, a declart plt. maj. Magdalena Tocmelea, purtătorul de cuvânt al ISU Semenic, noteaza realitateaderesita.net.