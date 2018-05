Accident Moeciu

Accident grav cu 3 copii, după ce o maşină a derapat. Trei copii și un adult au fost răniți grav, în această dimineață, într-un accident produs la ieșire din Văleni către Măneciu, pe DN1A.

O mașină în care se afla o femeie însoțită de un copil de un an s-a răsturnat. Ceilalți doi copii erau pietoni, se îndreptau spre şcoală și au fost acroșați de autoturismul scăpat de sub control. Traficul în zonă este blocat.

Copilul de 11 ani se află în stare foarte gravă, fiind în comă şi intubat.

"În accidentul rutier au fost implicate un autoturism şi 2 pietoni, sunt 4 victime. Unul dintre copii este în coma. Copiii au 7 şi 11 ani, acesta din urma aflându-se în stare gravă, inconstient, în comă, intubat de medici. Al doilea, un traumatism cranio-cerebral, la spital, micuţul de 1 an are hematom la cap, iar mama lui, care se afla la volan are un traumatism lombar", a declarat la Realitatea TV purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Raluca Vasiloae.