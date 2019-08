Accident cumplit în Craiova: O persoană, rănită

Un tânăr în vârstă de 32 de ani a ajuns la spital, vineri seara, după ce s-a răsturnat cu mașina, accidentul având loc pe Calea București, în Craiova.

Șoferul a lovit, din spate, o mașină care circula în aceeași direcție, aceasta din urmă fiind proiectată într-un alt autoturism parcat, scrie realitateadecraiova.net

„Un tânăr de 32 de ani, care conducea un autoturism pe Calea București a lovit din spate o altă mașină care circula in aceeași direcție și care apoi a fost proiectata in alt auto parcat. In urma impactului autoturismul condus de bărbatul de 32 de ani s-a răsturnat, iar el urmează să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale, fiind conștient”, a declarat reprezentantul IPJ Dolj.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.