Accident cumplit în Belgia: un român a murit, alţi doi au fost răniţi

MAE a confirmat faptul ca un roman a murit, iar alti doi au fost raniti, in urma unui accident rutier produs, marti, in Belgia, precizand ca va acorda asistenta consulara, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupului neinsufletit si a certificatului de deces.

"Ambasada Romaniei la Bruxelles are in atentie accidentul rutier produs in data de 16.10.2018, in zona Munos, Regatul Belgiei, in care a fost implicat un autoturism inmatriculat in Romania. Imediat dupa semnalarea cazului, misiunea diplomatica a efectuat demersuri pe langa autoritatile locale pentru informatii suplimentare. Conform datelor preliminare obtinute, in urma accidentului, un cetatean roman a decedat, iar alti doi au fost raniti usor", arata MAE.



Potrivit sursei citate, reprezentantii ambasadei sunt in contact cu familia persoanei decedate.



"Ambasada Romaniei la Bruxelles monitorizeaza cu prioritate situatia, mentine legatura cu autoritatile locale si acorda asistenta consulara atat cetatenilor romani raniti, cat si familiei persoanei decedate, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupului neinsufletit si a certificatului de deces", se mai arata in comunicat.



Presa belgiana, citata de ziare.com, scrie ca soferul unui vehicul a pierdut controlul asupra directiei intr-o curba si a lovit un copac, in zona Munos (Bertrix), in sudul Belgiei.



Un pasager al vehiculului a murit, iar soferul si alt pasager sunt raniti.



Potrivit site-ului Avenir.net, masina este inmatriculata in Romania, iar cele trei persoane sunt cetateni romani.



Autoritatile belgiene cerceteaza circumstantele producerii accidentului.