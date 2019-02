Accesul la Facebook, sistat în mai multe instanțe, pentru blocarea protestelor

Specialiștii IT din Ministerul Justiției ar fi blocat accesul la Facebook în mai multe judecătorii din țară, în încercarea de a îngreuna orgaizarea magistraților care protesteaază, scrie jurnalistul Ionel Stoica.

Protestele care au cuprins judecătoriile și Parchetele din țară au trimis fiori la MInisterul Justiției, iar Tudorel Toader a apelat, se pare, la vechile metode.

”Una frumoasă, marca Tudorel Toader. Specialistii IT din Ministerul Justitiei au blocat astazi accesul la Facebook pe internetul instantelor in mai multe judecătorii/tribunale/curți de apel din țară. Magistratii se organizează pe grupurile de Facebook, pregătesc adunările generale din instanțe, discută diverse probleme, iar acest lucru a ajuns la urechile ministrului Justiției. Îi este teamă! In schimb este liber accesul la site-ul “Lumea Justitiei”.”, scrie jurnalistul Ionel Stoica pe Facebook.

Justiția din România este paralizată. De la un minut la altul, tot mai mulți magistrați aderă la protestul fără precedent din sistemul judiciar. Mai multe instanţe şi parchete îşi întrerup, de luni, activitatea.

La această oră au loc adunări generale, în urma cărora s-ar putea decide suspendarea activității.

Mișcarea de protest vine după ordonanța prin care Tudorel Toader a modificat legile justiției.