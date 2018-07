Academia Română, mesaj dur pentru Ministerul Educației: Renunțarea la tradiții e trădare națională

Academia Română a reacționat foarte dur după publicarea strategiei naționale de educație parentală de către Ministerul Educației. Documentul a fost între timp retras de pe site-ul ministerului, în urma mai multor critici.

Academia Română a emis o poziție extrem de dură față de proiectul Ministerului Educației privind strategia de educație parentală, spunând că acesta ”echivalează cu o încercare, asemănătoare celor din statele cu regimuri totalitare internaţionaliste sau globaliste, de obţinere a ceea ce s-a numit mereu „omul nou“, fără familie, fără naţionalitate, fără ţară, fără identitate”.

”În anul Centenarului Marii Uniri a românilor, când se face şi bilanţul realizărilor de excepţie ale românilor, educaţi în spiritul tradiţiilor noastre, renunţarea la aceste tradiţii ar însemna un act de trădare naţională”, spune comunicatul Academiei, dat publicității vineri.

Mai mult, Academia face referire la fondurile străine care ar fi stat la baza elaborării strategiei. ”Faptul că Strategia amintită a fost precedată de numeroase cercetări, făcute de instituţii internaţionale şi ONG-uri, cu fonduri private străine, nu îndreptăţeşte cu nimic ridicarea ei la nivel de „strategie naţională“ a României”, precizează comunicatul.

Ministerul Educației a lansat în dezbatere, pe 11 iunie 2018, un proiect de Strategie națională de educație parentală pentru perioada 2018-2025. Proiectul prevede introducerea Educației parentale în fișele de post ale profesorilor, asistenților medicali și sociali, cu 2 ore pe săptămână alocate parentingului care să fie incluse în normă. În plus, autoritatea propunea ca fiecare părinte să participe la cursuri de educație parentală, în momentul în care copilul intră într-un nou ciclu de învățământ, potrivit Hotnews.

Proiectul a fost publicat, apoi retras de pe site-ul ministerului, după nemulțumirile exprimate de asociațiile de părinți, de sindicate, dar și de Biserica Ortodoxă Română și de Arhiepiscopia Romano-Catolică.

Criticile au vizat printre altele partea introductivă, în care este definit conceptul de familie. Concret, la pagina 3 a draftului de Strategie este următoarea frază: «Strategia națională de educație parentală are ca fundament abordarea teoretică conform căreia familia nu este inteligibilă ca realitate obiectivă, ea este mai degrabă un produs socio-cultural, "o constelaţie de idei, imagini şi terminologii” 2 creată şi recreată permanent de practicile socio-culturale».

“Suntem conștienți că la nivelul societății avem nevoie de toleranță, responsabilitate și asimilarea conceptelor europene, dar nu prin impunere, ci prin dialog și informare. (…) Pentru noi, conceptul de familie este definit în Constituția României, nimic mai mult sau mai puțin”, a precizat într-un comunicat semnat de președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache.

Alte critici au venit de la Platforma civică pentru drepturi şi libertăţi "Împreună", care a cerut, într-o scrisoare deschisă transmisă premierului Viorica Dăncilă, ca Strategia Naţională de Educaţie Parentală 2018 - 2025 să fie retrasă. Platforma, care susține că este formată din 500 de ONG-uri, a catalogat strategia drept “o creaţie a propagandei progresiste”, transmite Agerpres.

Proiectul de strategie a fost criticat și de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, Francisc Doboș. Într-un comunicat intitulat “Nu strategiei de (re)educare parentală gender!", Francisc Doboș spune că a participat în februarie la conferința de final a proiectului „Promovarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală”.

"O doză de încredere mi-a conferit-o și participarea reprezentantului Bisericii Ortodoxe Române la această conferință care a fost prezentată și s-a desfășurat în formă curată, deschisă, fără dedesubturi evidente. Pliantele care ne-au fost oferite le-am parcurs în grabă, dar cu atenție și interes, pentru a vedea dacă ceea ce se prezenta ar fi fost cumva în contradicție cu morala și doctrina Bisericii Catolice. Nu am remarcat nimic care să mă preocupe nici din pliante și nici din toate discuțiile la care am luat parte în acea dimineață de 22 februarie 2018. Ba mai mult, am avut și o intervenție de câteva minute, alături de alți invitați de seamă. Înregistrarea cred că o au organizatorii sau TVR. De acolo se poate vedea că tema întâlnirii nu făcea deloc vreo referire la ideologia de gen", spune purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București.

Acesta precizează că "tot ceea ce s-a prezentat cu acea ocazie nu aveau nimic de-a face cu draft-ul documentului prezentat pe site-ul MEN (mai apoi retras) și care a stârnit, pe bună dreptate, indignarea tuturor cultelor creștine din România".

"Acea propunere de document este din start în contradicție vădită cu antropologia creștină, cu viziunea și învățătura creștină despre om. Iată o frază din introducerea generală care încadrează și viciază din punctul de vedere al moralei creștine întreaga propunere de document: „Strategia națională de educație parentală are ca fundament abordarea teoretică conform căreia familia nu este inteligibilă ca realitate obiectivă, ea este mai degrabă un produs socio-cultural, «o constelație de idei, imagini și terminologii» creată și recreată permanent de practicile socio-culturale.” Draft-ul documentului propus spre discuție încearcă să impună pe față ideologia de gen, altfel spus „gender”, o „dogmă” a „religiei” marxismului cultural și a corectitudinii politice. Gender este în flagrantă contradicție cu morala și învățătura creștină. Deci Biserica Catolică nu se poate asocia în nici un caz cu acest proiect „educativ” care are la bază colonizarea ideologică de tip gender a naturii umane", spune Francisc Doboș.