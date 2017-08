Abuz miliţienesc sau ultrajul unui scandalagiu? Ce spun românii despre medicul târât de poliţişti

Românii au păreri împărţite despre cazul medicului de la Maternitatea Giuleşti târât pe stradă de poliţiştii de la Circulaţie. În timp ce unii sunt revoltaţi de gesturile violente ale agenţilor, alţii îl acuză pe medic de un comportament şi limbaj inadecvate.

Telespectatorii Realitatea TV au transmis pe adresa de email Martor Ocular punctele lor de vedere cu privire la scandalul legat de medicul de la Maternitatea Giuleşti târât pe stradă de poliţiştii de la Circulaţie:

Medic târât de poliţişti "Acum doi ani ,în județul Suceava, am fost oprit de un agent de politie pt.ca nu aveam luminile aprinse. Prezentând documentele :permis,cartea mașinii, (buletinul era la schimbat ),am primit 200€ amenda,spunandu-mi ca pașaportul nu este act de identitate. La reclamația care am facut-o,în prima faza (la judet) mi-au dat dreptate,dar apoi șeful serviciului de circulație din orașul unde am fost amendat,mi-a răspuns "DACĂ NU-MI CONVINE SA-I DAU ÎN JUDECATA" Aveam numere străine și veneam în concediu acasă. Adevărul e ca toți știm cum sunt milițienii. Toți așteaptă șpagă. Toți au vile și proprietăți pe care nu le pot justifica cu salariile pe care le au. E un subiect care nu se discuta. De ce? Ne e frica? Obiceiurile și comportamentul lor SUPER PUTERNICI nu se schimba", spune Corneliu Iacob.

Medic târât de poliţişti "In mod evident cei doi au "cautat-o" cu un om pasnic , care si-a sărbătorit ziua de nastere. In mod provocator i-au cerut sa se legitimeze, desi nu făcuse absolut nimic ilegal . Cei doi milițieni au fost de "cascadorii rasului", aratandu-si muchii cu un om beat. ABUZ MILITIENESC", a scris Gabriel Matei.

Medic târât de poliţişti. "Asta trebuie sa fie reactia normala a orcarui politist bine pregatit, in fata cimpanzeilor, din ori ce clasa sociala ar face ei parte. Rapid in forta, la obiect si subiect. Nu te tragi cu ei de sireturi in ideea de-a face circ. In Spania am vazut cazuri asemanatoare sau mai brutale cu guardia, care asigura autostrada. Acolo risti sa fi impuscat ca ai iesit din masina si nu ai minile pe volan", ne-a scris un alt telespectator.