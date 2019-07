ALERTĂ de fenomene meteo periculoase IMEDIATE. Cod PORTOCALIU: unde lovesc furtunile și grindina

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din țară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 20-07-2019 ora 13:40 până la : 20-07-2019 ora 14:30







In zona : Județul Vrancea: Nereju, Poiana Cristei, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Jitia, Spulber;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 35...40 l/mp, descarcari electrice, grindină de mici și medii dimensiuni.

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului



COD GALBEN



Valabil de la : 20-07-2019 ora 14:15 până la : 20-07-2019 ora 16:00



In zona : Județul Argeş: zona de munte;

Județul Prahova: zona de munte;

Județul Buzău: zona de munte;

Județul Dâmboviţa: zona de munte;



Se vor semnala : descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : averse ce vor cumula local 20...25 l/mp



Valabil de la : 20-07-2019 ora 14:00 până la : 20-07-2019 ora 15:30



In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud: Sângeorz-Băi, Maieru, Telciu, Rodna, Tiha Bârgăului, Rebrișoara, Bistrița Bârgăului, Ilva Mica, Lunca Ilvei, Șanț, Leșu, Rebra, Parva, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Romuli, Poiana Ilvei;



Se vor semnala : averse care vor cumula local 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici.



Valabil de la : 20-07-2019 ora 13:10 până la : 20-07-2019 ora 14:00



In zona : Județul Vrancea: Dumitrești, Nereju, Mera, Gura Caliței, Poiana Cristei, Reghiu, Chiojdeni, Paltin, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Broșteni, Jitia, Spulber;



Se vor semnala : averse ce vor cumula, local, 25 l/mp, descarcari electrice, grindină de mici dimensiuni.

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului