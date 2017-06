A vrut să-şi hrănească copilul în restaurant, dar a scăpat biberonul pe jos. Este uimitor ce a urmat

Viața este întotdeauna o provocare iar uneori ne simțim singuri, frustraţi și neînțeleşi. Însă există momente în care străinii apăr în viețile noastre pentru a ne reaminti să credem în oameni.

Este și cazul acestei mămici care și-a spus povestea pe o rețea de socializare.



"Am mers la restaurantul Olive Garden după analizele pe care le-a făcut Ellees la spital. Îi era foame și eu încercam să îi pregătesc biberonul, însă l-am vărsat pe mine și pe podea. Așa că am făcut un alt biberon.



Ospătarul nostru a privit tot ce s-a întâmplat, mi-a adus salată și mi-a spus: "Lasă-mă să o hrănesc eu. Tu mănâncă".



Mi s-a topit inima pentru că exact de asta aveam nevoie.



A hranit-o, eu mi-am mâncat salata, iar tot laptele de pe jos a fost curățat după ce am plecat. Totul pentru că EL a înțeles.



Nici măcar nu a știut prin ce trecusem întreagă zi și, cu toate acestea, ne-a arătat iubire și înțelegere", spune Dallas French.

