A vrut să le dea copiilor nişte struguri. Când a deschis punga a încremenit de frică: Nu se poate!

Doi părinţi au găsit un păianjen Văduva Neagră într-o pungă cu struguri pe care au cumpărat-o dintr-un supermarket.

Aceştia voiau să le dea copiilor lor nişte struguri. Au deschis punga şi au vrut să spele strugurii. Atunci au obsevat o pânză de păianjen.

"Am scos strugurii din pungă şi am început să îi spal", a spus mamă. După aceea, ea se pregătea să ducă fructele copiilor ei: Adeline, 1 an, Elias, 3 ani şi Emilie, 5 ani. Atunci a obsevat ceva mişcându-se printre struguri: un mic păianjen negru, cu un semn roşu pe spate. "Mi-am dat seamă că nu este un semn bun", a continuat femeia, explicând că a făcut câteva poze, a dus strugurii afară şi i-a aruncat la gunoi.

După ce a postat câteva totgrafii pe Facebook, prietenii ei i-au spus că este vorba de o Văduvă Neagră, cel mai periculos păianjen din lume.

Femeia a sunat la Poliţie şi a anunţat ce a găsit în punga de struguri. După aceea, o echipă de la protecţia animalelor a venit şi au reuşit să găsească păianjelul, care ulterior a fost omorât.

Punga de struguri a fost cumpărată dintr-un supermarket din Leamington, Anglia. Fructele proveneau din Mexic.