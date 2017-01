A vrut să fure din dispensar, dar a ajuns la spital. Gest necugetat, pentru o gură de spirt!

Inceput de an cum nu se poate mai rau pentru un barbat din Timis. Acesta a fost gasit de politisti mai mult mort decat viu, dupa ce ar fi incercat sa sparga dispensarul din sat.

Totul s-a intamplat in comuna timisana Balint, unde oamenii legii au fost anuntati ca dispensarul din sat a fost spart. Nu mult a durat pana cand faptasul sa fie prins. Politistii s-au luat dupa urmele de sange lasate in urma de cel care a dat spargerea si au ajuns imediat la casa acestuia.



Nu mica le-a fost mirarea insa sa-l gaseasca pe hot mai mult mort decat viu. Barbatul, in varsta de 43 de ani, s-a taiat in geamul dispensarului atunci cand a vrut sa intre, insa s-a speriat cand a vazut ca e ranit si a luat-o la fuga spre casa. Nu a reusit insa sa isi opreasca singur hemoragia si a fost gasit agonizand, intr-o balta de sange.



Politistii au chemat imediat o ambulanta, iar medicii i-au acordat primul ajutor barbatului si l-au transportat la spital, unde a ramas internat, scrie opiniatimisoarei.ro.



Oamenii din sat spun ca nu e prima data cand barbatul are probleme cu legea si cred ca acesta a vrut sa intre in cabinetul medical ca sa fure spirtul si sa il bea.