A visat că şi-a omorât nevasta. Cum a găsit-o când s-a trezit. Mărturia şocantă a bărbatului

Matthew Phelps, un barbat de 28 de ani, din Carolina de Nord, are o poveste tulburatoare. Pastor in devenire, barbatul se casatorise cu doar un an in urma si traia o poveste de dragoste alaturi de iubita din liceu, Lauren Hugelmaier.

Toata lumea ii vedea fericiti pana la adanci batraneti. Numai ca… intr-o noapte, la ora 1:00 a.m., barbatul a sunat la politie spunand: “Cred ca mi-am ucis nevasta”.



Cand dispecerul a cerut mai multe detalii, Matthew a spus doar atat: “Am avut un vis, m-am trezit, am aprins lumina si ea e moarta pe jos. Este sange peste tot. Am un cutit plin de sange in pat! Am omorat-o. Nu pot sa cred, dar cred ca eu am omorat-o! Am luat niste pastile de raceala. Cred ca am luat mai multe decat a trebuit”. Apoi barbatul a inceput sa planga si sa repete ca sotia sa, Lauren, nu merita o astfel de moarte.



Matthew le-a spus oamenilor legii ca a luat medicamente de raceala, mai multe decat ar fi trebuit, iar din cauza acestora si-a ucis nevasta prin lovituri repetate cu cutitul. El risca acum sa ramana pedeapsa cu moartea, scrie sfatulparintilor.ro.

Politistii ajunsi la fata locului au gasit-o pe Lauren Phelps injunghiata in 123 de locuri. Era inca in viata, dar, in ciuda eforturilor, n-a mai putut fi salvata.