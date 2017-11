A urmărit-o până în lift, a intrat după ea. Apoi, a pipăit-o şi a vrut s-o dezbrace. S-a filmat tot

Camerele video instalate într-un lift din China au surprins momentul în care un bărbat a vrut să violeze o femeie.

A urmărit-o până la ascensor, apoi a intrat după ea. A aşteptat ca femeia să apese pe buton şi, odată ce liftul s-a pus în mişcare, a început s-o pipăie şi a încercat s-o dezbrace. Dar ce a urmat a întrecut orice aşteptate. Rolurile s-au inversat, iar agresorul a devenit victimă. De ce? Pentru că bărbatul a încasat o bătaie ca-n filme de la femeia pe care vroia s-o violeze.

Totul a fost filmat de camere şi se poate vedea în clipul de mai jos: