A uitat să se demachieze și a ajuns la Urgență, în stare gravă. Ce a pățit această femeie

Deși specialiștii recomandă să ne demachiem în fiecare seară, mai există cazuri când ne abatem de la această regulă de îngrijire a pielii.

Theresa Lynch obișnuia să se machieze în fiecare zi și, timp de 25 de ani, nu a sărit niciodată peste procesul de demachiere. Ceea ce a făcut-o pe Theresa să fie aproape de orbire a fost faptul că nu se demachia total. Machiajul care mai rămânea a dus la apariția senzației de iritație a ochilor și la umflarea pleoapelor. Totuși, nimic nu putea să o pregătească pe femeie pentru ce urma să găsească sub pleoape.



După ce a observat că are ochii iritați, că au început să se umfle și că are și niște secreții, Theresa a decis să meargă la oftalmolog.



În timpul controlului la medic, Theresa a aflat că are niște formațiuni subconjunctivale sub formă de puncte negre în pleoape. Aceste puncte erau atât de adânc formate în pleoapă, încât erau sub formă de straturi.



Medicul care a consultat-o pe Theresa a afirmat că, de fiecare dată când femeia clipea, formațiunile din ploapă se frecau de suprafața ochiului, ceea ce putea să îi pună în pericol serios vederea. Dacă ochiul zgâriat ajungea să se infecteze, acest lucru putea duce chiar și la orbire, scrie divahair.ro.