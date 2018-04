A tuns pisica, dar, când a dus-o acasă, şoc! Soţia a început să urle! Teribil cum arăta animalul

O zi i-au dat pisica pe mână. Atât! Tot ce avea de făcut era să o bage în cuşcă, s-o ducă la veterinar şi să-i ceară s-o tundă pe burtică. Blana deosebit de lungă se încurca mai mereu, lăsa păr şi nu stătea deloc la periat. Ce a făcut bărbatul, însă, depăşeşte orice imaginaţie!

Cookie, o pisică respectabilă, în vârstă de 10 ani, nu va uita prea curând ultima vizită la veterinar. Ce trebuia să fie o tunsoare "uşor pierdută" pe burtică, unde i se încâlcea blăniţa cel mai mult, s-a transformat într-o "chelie" de toată frunuseţea! Culmea, cel care a propus coafura a fost chiar veterinarul care, după o discuţie serioasă cu stăpânul pisicii, s-a gândit că ar fi amuzant să-i schimbe cu totul înfăţişarea!

Şi nu s-au oprit aici! După ce a terminat cu tunsul, cei doi s-au înţeles să recreeze scena cu Simba, din "Lion King".



"Cookie are o blăniţă foarte lungă şi pufoasă, dar extrem de greu de îngrijit, mai ales pe burtică. Aşa că ne-am gândit să-l trimitem pe tata la veterinar, s-o tundă în zona cu probleme. Acolo, văzând ce potenţial are blana, veterinarul i-a propus s-o tundă în stil leu, păstrându-i blană doar pe coamă şi pe vârful codiţei. Zis si făcut! Când a adus-o acasă, mama a fost cea care a început să urle ca leoaica. La tata! Şocul a fost prea mare... După câteva ore, însă, nu se mai putea opri din râs. Cât despre Cookie, ei bine, îi place la nebunie noul look şi este foarte încântată că este în centrul atenţiei tot timpul", a mărturisit Kelsey, fiica stăpânului pisicii.



