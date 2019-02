A trimis sms-uri din greșeală altei femei, crezând că ajung la soția sa. Ce s-a întâmplat după?

Fostul agent de securitate Peter Mctaggart a trimis din greșeală mai multe sms-uri, în loc să-i trimită soției și la final a ajuns să se căsătorească cu ea, potrivit mirror.co.uk.

Bărbatul de 46 de ani și-a întâlnit soția pe Mary, 60 de ani, în 2003 când i-a trimis mesaje în repetate rânduri, crezând că este soția lui.

Ambii erau căsătoriți la vremea respectivă, iar Mary i-a atras atenția după al treilea sms că a greșit numărul de telefon.

"Când am primit mesajele de pe Peter, tot le ignoram. Erau trimise la prima oră o dimineții și m-am gândit că erau pentru soția lui și că este o greșeală. Mi-am făcut curaj și i-am spus că este o greșeală. Apoi, am ținut legătura cu el și am început să vorbim despre viețile noastre.", a spus Mary.

Ulterior, cei doi au început să lege o prietenie, iar soția lui Peter a cerut divorțul, iar Maria s-a despărțit în cele din urmă de soț.

Diferența de 14 ani dintre cei doi nu a fost o piedică, iar ei au dus relația lor la următorul nivel. Au luat în serios cele întâmplate și într-un final au ajuns să se căsătorească.