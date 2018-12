A trăit un an după cuvântul Bibliei! Ce s-a întâmplat apoi? E incredibil

Rachel Held Evan

Este povestea lui Rachel Held Evans, o scriitoare americană din Dayton, Tennessee, care și-a propus ca un an întreg să trăiască după cuvântul Bibliei.

Evanghelista şi-a început proiectul în 1 octombrie 2010 și a respectat timp de 365 de zile toate învăţăturile din Biblie, din Vechiul şi Noul Testament. S-a supus soţului ei, şi-a lăsat părul să crească, şi-a croit singură hainele, a învăţat să gătească, şi-a acoperit capul când se ruga, i s-a adresat soţului ei cu „stăpâne”, a încercat să fie blândă şi tăcută și nu a bârfit, povesteşte femeia pe blogul personal.



Fiecare lună a dedicat-o unei virtuţi lăudate în Biblie: ataşamentul faţă de familie şi pentru treburile casnice, obedienţă, modestie, frumuseţe, puritate, fertilitate, respect, tăcere, caritate şi credinţă. Pe parcursul anului, s-a ghidat după cele zece porunci biblice pentru femei.



În timpul anului în care a respectat cuvântul Bibliei, a vizitat o comunitate amish din Pennsylvania, o mănăstire benedictină din Alabama şi satele din Bolivia. A îngrijit un bebeluș de jucărie, a servit mâncare trecătorilor şi a stat tăcută lângă quackeri.



Totodată, ea a intervievat femei care practică poligamia, evreice, amish şi evangheliste, ca să înţeleagă perspectivele lor asupra feminităţii. A citit Biblia şi a examinat versetele care se refereau la mame, fiice, soţii, văduve, regine şi preotese.



Printre altele, în Biblie se spune că o femeie trebuie să-şi preamărească soţul la poarta oraşului, așa că Rachel a scris o pancartă cu „Dan is awesome” (Dan este grozav, n.r) şi și-a aşteptat soțul la intrarea în oraş.



Dificultăți au apărut zilnic în viața lui Rachel, dar americanca nu s-a dat bătută. Ea a conștientizat că, dacă ai voință le poți depăși.



Cel mai greu, după cum mărturisește, i-a fost să se supună soţului ei. „A fost o provocare, pentru că eu şi soţul meu avem o relaţie bazată pe egalitate. A fost cam ciudat să încercăm să impunem o ierarhie în relaţia noastră”, spune Evans.



A trăi un an întreg în conformitate cu poruncile și regulile biblice nu este un lucru foarte ușor, susține Rachel Held Evans, dar a meritat.



„Scopul meu nu a fost să iau în râs Biblia şi nici să glorific elementele patriarhale. Am urmărit să iniţiez o conversaţie despre felul în care interpretăm şi aplicăm preceptele biblice în viaţa noastră de zi cu zi. Sper că aventurile mele le vor inspira pe femei să fie mai permisive cu ele însele şi cu celelalte, pentru că adevărul este că toate alegem când vine vorba de feminitatea biblică”, îşi explică scriitoarea demersul.