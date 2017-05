A stat 12 ani fără să facă sex. Ce s-a întâmplat cu ea când a ajuns în pat cu un bărbat

Sophie Fontanel a decis pe când avea 27 de ani să nu mai facă sex. Femeia a luat decizia când era plecată într-o excursie la munte, singură, fără prietenul ei cu care avea o relaţie de mai bine de 5 ani.

"Credeam că sunt fericită cu el, dar când am rămas singură, am fost şi mai fericită. Eram mult mai bine singură decât cu un prieten”, a povestit Sophie Fontanel pentru "The Cut".

"La început, n-am spus nimănui nimic. Dar când primele întrebări au fost adresate, i-am mărturisit prietenului meu adevărul. Reacţiile au fost urâte. Toată lumea încerca să-mi găsească alt prieten. Le spuneam că nu sunt interesată de sex şi toţi credeau că sunt o fraieră. Trebuie să spui că sexul este foarte important, altfel devii un animal ciudat în ochii lor", povesteşte ea, conform lyla.ro.

Sophie s-a mai îndrăgostit în cei 12 ani în care nu a avut o relaţie serioasă cu vreun bărbat, însă susţine că deşi a simţit fiorii iubirii de două ori, nu a fost să fie.

"M-am îndrăgostit de două ori în aceşti ani. Dar, bineînţeles, era vorba de relaţii imposibile. Unul era căsătorit, iar celălalt era homosexual. Mi-am zis că o să mă reîntorc la sex atunci când o să merite", a mai povestit Sophie.

Dupa 12 ani de abstinenţă, Sophie a decis că a găsit o persoană de care s-a simţit atrasă sexual şi a povestit că sexul după o perioadă lungă de abstinenţă este fabulos.

"Dacă faci dragoste şi eşti dezamăgit, nu mai face. Recuperează-ţi libertatea. Sexul nu devine mai bun cu timpul, ci depinde doar de cât de mult vrei să-l faci. După ce aştepţi foarte mult timp să te întorci la activitatea sexuală, totul este incredibil, pentru că orice gest pare nou", spune ea.