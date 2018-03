A slăbit 70 de kg în 3 luni: ce reguli a urmat şi care au fost alimentele excluse

Dupa ce a slabit 70 de kilograme in 3 luni, un barbat a ajuns sa consilieze numeroase persoane supraponderale pentru a reusi sa scape de kilogramele in plus. Acesta recomanda evitarea dietelor si vorbeste despre cateva reguli care l-au ajutat sa-si imbunatateasca rapid aspectul fizic.

Cand avea doar 25 de ani, Joe Bernstein cantarea 154 kg. Toate dietele incercate ajungeau sa il frustreze cand vedea cum dupa revenirea la stilul alimentar obisnuit ajugea sa cantareasca mai mult decat atunci cand incepuse dieta. Asa a ajuns sa-si stabileasca cateva obiceiuri simple de viata, care au reusit sa-l scape de 70 de kilograme. Acum, Joe lucreaza ca un antrenor personal, ajutand oamenii sa-si stabileasca un stil de viata benefic sanatatii si care sa-i ajute sa isi schimbe aspectului fizic, scrie bzi.ro.



Regulile care l-au ajutat pe barbat sa scape de 70 de kilograme in 3 luni:



Eliminati sucurile si alte bauturi indulcite



Doar eliminand obiceiul de a bea suc si alte lichide indulcite puteti pierde 22 de kilograme in 3 luni. Uneori, nici macar nu ne dam seama ca bem aproximativ 2.000 de calorii pe zi.



Pregatiti-va singuri micul dejun si evitati gustarile pline de calorii ascunse



Pregatiti in fiecare seara o caserola cu salata sau alte alimente benefice sanatatii si evitati varianta micului dejun cumparat din fast food-uri.



Inlocuiti masina cu bicicleta



Pe langa faptul ca economisiti foarte mult timp, pe care in mod normal l-ati pierde stand la cozi in trafic, mersul pe bicicleta va ajuta si sa ardeti caloriile.