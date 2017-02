A slăbit 60 de kilograme cu doar trei alimente. Dieta care face minuni

Kelly Hogan a reuşit să slăbească 60 de kilograme folosindu-se de doar trei alimente.

După trei sarcini, Kelly a ajuns să cântărească la 37 de ani 118 kilograme, fapt ce a pus-o pe gânduri şi s-a apucat de o dietă strictă formată din trei alimente: ouă, carne şi brânză. A eliminat carbohidraţii din alimentaţie şi s-a concentrat strict pe aceste trei alimente.

"Mi-am scos la imprimantă şi am lipit pe perete toţi nutrienţii pe care îi conţine carnea, aşa că în fiecare zi am mancat carne, ouă şi brânză şi nu am făcut nicio excepţie", a precizat Kelly, potrivit Girly.

Femeia a recunoscut că a avut şi pofte pe întreaga durată a dietei, cel mai mult lipsându-i untul de arahide, însă a reuşit să elimine uşor uşor toate dulciurile din alimentaţie.