A scos năvodul din apă și a încremenit. O creatură înfricoșătoare se zbătea în plasă

Se stie ca oceanele si marile ascund multe creaturi bizare, specii inca nedescoperite de om.

Unele dintre ele arata atat de ciudat si infricosator incat chiar si cei mai experimentati pescari ajung sa se teama de ele. Este si cazul lui Roman Fedortsov, un barbat din Rusia, care recent a facut o captura iesita din comun.

El a prins in navod un peste urias, cu dinti si ochi foarte mari si cu o forta impresionanta.

"Simteam navodul foarte greu, asa ca stiam ca am facut o captura mare. Dar cand l-am scos la suprafata si am vazut ce era in el am incremenit! Avea dinti foarte mari si misca tare, era foarte puternic! Mi-a fost frica, nu am vazut asa ceva niciodata", a marturisit el.

sursa