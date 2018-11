A scăzut numărul înmatriculărilor de mașini second-hand

Numărul autoturismelor noi înmatriculate în România în primele 10 luni ale anului a ajuns la 113.331 de unităţi, în creştere cu 27,62% faţă de aceeaşi perioadă din 2017, în timp ce înregistrările de autoturisme rulate au depăşit 390.400 de unităţi, în scădere cu 8,36%

Conform datelor centralizate, la nivelul lunii octombrie, au fost înregistrate 6.736 de autoturisme noi, ceea ce reprezintă o scădere de 32,88% comparativ cu aceeaşi lună din anul precedent. În acelaşi interval de referinţă, înmatriculările de autoturisme second hand a fost de 43.493 de exemplare, mai puţine cu 8,64%, de la an la an.



În octombrie, cele mai multe solicitări de maşini noi au vizat mărcile: Dacia, cu 1.901 de unităţi (-33,72% faţă octombrie 2017), Skoda (803 unităţi, -16,18%), Ford (586 unităţi,-16,76%), Volkswagen (531 exemplare, -40,34%) şi Hyundai (483 unităţi, -43,32%).



În acelaşi timp, cea mai redusă frecvenţă a înmatriculărilor de autoturisme noi s-a consemnat în cazurile: Alfa Romeo, smart şi SsangYong (câte 8 unităţi), Subaru (5), DS (4), Ford-CNG-Technik (2), ARO, Aston Martin, Lamborghini, Maserati şi Mercedes-benz (câte o unitate).



Potrivit DRPCIV, în perioada ianuarie - octombrie 2018, din totalul celor 113.331 de autoturisme noi înmatriculate în România, cele mai multe au fost: Dacia (31.207 unităţi, +26,60% faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut), Renault (9.514 unităţi, +49,71%), Skoda (9.571 unităţi, +24,10%), Volkswagen (8.984 unităţi, +6,47%), Ford (8.091 unităţi, +14,38%), Opel (6.976 unităţi, +44,67%), Toyota (4.135 unităţi, +26,65%) şi Mercedes-Benz (3.725 unităţi, +6,25%).



În ceea ce priveşte înmatriculările de autoturisme rulate, statistica DRPCIV relevă că, în primele 10 luni ale anului, acestea au ajuns la 390.411 de exemplare, în scădere cu 8,36%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2017.



La acest capitol, cele mai multe înmatriculări s-au înregistrat la: Volkswagen (98.082 exemplare, -12,14%), Opel (40.995 unităţi, -23,14%), BMW (37.961 unităţi, +0,68%), Audi (36.628 exemplare, -3,17%), Ford (35.768 unităţi, -15,40%), Mercedes-Benz (20.472 unităţi, -4,85%), Skoda (17.726 unităţi, +3,73%) şi Renault (16.735 unităţi, -11,92%).



Datele DRPCIV relevă că parcul auto naţional din România ajunsese, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unităţi, în creştere cu 8,91% faţă de anul precedent. Din acest total, peste 1,320 milioane de vehicule erau înmatriculate în Bucureşti.