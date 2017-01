A ridicat covorul vechi ca să îl arunce şi a aflat că....valorează o AVERE. Motivul, surprinzător!

Un bijutier care şi-a ridicat covorul vechi şi tocit pentru a-l arunca şi înlocui cu unul nou a descoperit că cel vechi valorează o avere, iar motivul este unic: covorul era impregnat cu particule de aur şi alte metale preţioase.

Bărbatul, care conduce un atelier de bijuterie împreună cu fiica sa, a dezvăluit că a fost şocat atunci când a aflat valoarea aurului din covor, scrie metro.co.uk. Familia hotărâse să înlocuiască covorul vechi de 15 ani, care se afla sub bancurile de lucru a şapte bijutieri care lucrau pentru ei, dar au avut prevederea de a-l trimite unor experţi pentru a vedea ce valoare are. Experţii au ars covorul şi au păstrat doar aurul, platina şi argintul prezente în ţesătură şi, spre surprinderea tuturor, covorul valora peste 13.424 de lire sterline.



Covorul era curăţat regulat, dar particulele de metale preţioase au rămas impregnate în ţesătură. Bijutierul susţine că banii obţinuţi din vânzarea metalelor din covor nu sunt bani pe care firma i-a pierdut sau de care are nevoie şi, după ce au vorbit cu angajaţii, au decis să doneze banii unui Hospice dedicat îngrijirilor paliative pentru persoanele cu afecţiuni incurabile.