A rămas însărcinată cu iubitul, însă povestea ei a ÎNGROZIT o lume întreagă

O tanara din Marea Britanie face dezvaluri socante despre viata ei intima. Ea a ingrozit o lume intreaga atunci cand a povestit despre relaţiile ei.

"Am 25 de ani, iar iubitul meu are 26 de ani. Suntem impreuna de trei ani de zile insa mereu aveam discutii in contradictoriu asa ca am ajuns sa ma apropii mai mult de tatal lui. Are 46 de ani, e divortat si am locuit cu el pana sa ne gasim un loc unde sa stam doar noi doi.



Tata lui era mereu prin preajma si ma confesam lui ori de cate ori aveam nevoie. A avut grija de mine si stiu ca avea sentimente puternice fata de mine.



Intr-o noapte, eram foarte suparata si atunci cand vorbeam cu el, s-a aplecat asupra mea si m-a sarutat. Mi s-a parut ceva normal si in aceeasi noapte am si avut relatii intime. De atunci, simteam ca am fluturi in stomac cand il vedeam. Este mult mai atent cu mine decat iubitul meu. "