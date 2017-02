A primit o scrisoare lungă de la fosta iubită în care îi cerea să se împace. E șocant ce i-a răspuns

Tânărul din imagine a primit o scrisoare lungă de la fosta lui prietenă, în care aceasta își cere scuze pentru toate neplăcerile create și îi cere să fie din nou împreună. Scrisoarea se termină cu cuvintele magice "Te iubesc". Cu toate astea, răspunsul este unul dur, fără scrupule.

Mai precis, studentul Nick Lutz de la Universitatea din Florida a decis să o facă de râs pe fosta lui iubită și să-i expună greșelile gramaticale și cele de logică pe rețelele de socializare.

Fata nu se aștepta să-și vadă scrisoarea de patru pagini corectată cu un marker roșu și publicată pe Facebook, Twitter și alte medii online. Răspunsul lui Lutz a devenit în scurt timp viral, potrivit BBC News.

În loc să o arunce la coș sau să-i răspundă printr-un mesaj privat, studentul din Florida s-a apucat să corecteze scrisoarea la fel ca un profesor de la facultate. A semnalat toate erorile de redactare și i-a dat nota 5 pentru efort (D în sistemul de punctare american).

"Introducere lungă, concluzie scurtă, ipoteză solidă, dar fără argumentație. Detaliile sunt importante", a scris tânărul pe scrisoarea primită.

"Dacă vrei să te cred, ar trebui să vii cu dovezi, nu cu vorbe", mai spune tânărul. "Pretinzi că nu m-ai înșelat, dar spui în același timp că vina îți aparține. Trebuie să te decizi. Nu te mai contrazice dacă vrei o șansă".

La finalul mesajului, tânărul notează sarcastic: Poți reface lucrarea pentru o notă de trecere.

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil