A postat pe Facebook un mesaj, apoi a fost ucis. E cutremurător ce a putut să scrie!

Ultimul mesaj postat de un tânăr pe Facebook înainte de a fi ucis te va face să plângi.

La doar 31 de ani, a fost ucis de un şofer beat. Cu puţin timp înainte, tânărul Matthew DeRemer a scris pe Facebook un mesaj copleşitor care face, şi acum, înconjurul internetului.



"Ultima zi din 2015!!!! Voi medita asupra lucrurilor pe care le-am trăit în tot acest an. Am pierdut, am câştigat, familia mea îmi este mai aproape şi mai unită decât am fost vreodată, am pierdut oameni dragi şi am găsit prieteni noi. De multe ori am stat în genunchi în rugăciune, alteori am condus oamenii pe calea rugăciunii, credinţa mea (pe care iubesc să o împărtăşesc şi altora) este o revelaţie zilnică, una care-mi spune că oamenii, vieţile şi împrejurările în care se petrec lucrurile pot să se schimbe de-a lungul timpului în bine. Privesc în urmă la provocările anului 2015 pe care le-am depăşit cu bine si pe care le-am împărtăşit cu alţii şi, încă o dată, mă regăsesc... Vă mulţumesc şi abia aştept anul 2016, sunt atât de multe de făcut! Şi vreau să mai spun ceva: nu ştiu unde îmi voi încheia seara, dar ştiu că acolo unde mă va purta vântul mi-a fost dat să fiu :)", a scris tânărul, pe contul personal de Facebook.



Acesta a postat şi o fotografie care avea următorul mesaj: "Ne naştem într-o zi. Murim într-o zi. Ne putem schimba într-o zi. Şi ne putem îndrăgosti într-o zi. Absolut orice se poate întâmpla într-o singură zi."