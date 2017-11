A pierdut lupta cu cancerul! Magda Vasiliu, mesaj sfâşietor din Italia

Magda Vasiliu a revenit pe Facebook cu un mesaj sfâşietor prin care anunţă moartea cutremurătoare a unei fetiţe de numai 5 ani care a pierdut lupta cu cancerul.

”N-am mai scris demult din motive absolut obiective si nu as fi facut o nici azi, daca azi nu ar fi ziua in care un copil de 5 ani nu ar fi condus pe ultimul drum...Giulia Tudor avea 5 ani...Acum aproape un an a fost diagnosticata cu sarcom Ewing, tratata la Bucuresti, unde a facut chimio si a fost operata...a venit acum 3 luni aici, in Italia, pt evaluare....medicii mi au spus : "Per Giulia e tardi....".....Si, intr adevar pt Giulia a fost prea tarziu . Stau si ma gandesc acum la ideea exceptionala de a construi o sectie de oncologie si radioterapie pediatrica la Bucuresti, la Ideea exceptionala de a construi o casa pentru parintii copiilor bolnavi de cancer....Dar, Nu pot sa Nu ma gandesc ca e nevoie de o schimbare a mentalitatii, a modului de abordare a pacientului, de o implicare a statului , a responsabililor....Degeaba construim si dotam o sectie pt copiii oncologici daca pacientii vor face apel pe facebook pentru sangele necesar pentru transfuzii, daca vor lipsi citostaticele, daca vor lipsi antibioticele, daca pacientii vor aduce de acasa medicamentele, daca medicii vor fi nevoiti sa adapteze protocoalele internationale in functie de substantele de care dispun....Sunt perfect de acord cu construirea si dotarea sectiei respective, am donat si eu....dar, Ce facem dupa? Medicii pleaca in strainatate, asistentele sunt prost platite, sange Nu avem, citostaticele lipsesc....Si Ce se va intampla cu copiii din Craiova, Timisoara, Iasi etc....Nu i poti aduce pe toti la Bucuresti....Acesti ignoranti responsabili cu sanatatea Ar trebui pusi la zid! Ar trebui obligati sa participe la inmormantarile unor copii ca micuta Giulia...ar trebui pusi ei sa stea pe Un scaun, dar Nu in fata unui pat gol...in fata unui pat in care se chinuie Un copil care face chimioterapie, sa l vada, sa l auda, sa i tina ligheanul cand vomita.....sa nu fie lasati sa plece de pe scaunul ala pana nu vin cu solutii, nu cu promisiuni si cu programe de sanatate care functioneaza doar pe hartie....Ramas bun, Giulia...o fetita pe care mi o voi aminti mereu si care, in spital cu mama ei, isi dorea sa invete sa scrie "Te iubesc!", este mesajul sfâşietor postat de Magda Vasiliu pe pagina personală de Facebook.