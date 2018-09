A petrecut o noapte nebună cu o văduvă. După 9 luni, a primit un plic. A căzut secerat, în lacrimi!

Nici prin gând nu i-a trecut că, în momentul în care va accepta propunerea, viaţa i se va schimba radical! Păţania acestui bărbat face înconjurul lumii!

Jack s-a hotărât să meargă la schi, împreună cu tovarăşul său de-o viaţă, Bob. Au făcut bagajul pe fugă, l-au aruncat pe bancheta din spate a maşinii şi au pornit spre nord.

Câteva ore mai târziu, cei doi s-au trezit în mijlocul unei furtuni de zăpadă. Nefiind echipaţi pentru condiţii meteo extreme, cei doi prieteni au fost nevoiţi să întoarcă maşina şi să meargă până la o fermă care se zărea undeva în apropiere.



Când au sunat la uşă, nu mică le-a fost mirarea să constate că femeia care locuia acolo era de o frumuseţe răpitoare... Deşi uşor stânjeniţi de situaţie, şi-au luat inima în dinţi şi au întrebat-o dacă pot rămâne peste noapte acolo, drumul fiind imposibil de continuat.



"Am devenit văduvă recent. Mi-e teamă că vecinii mă vor privi cu alţi ochi dacă vă las în casă. Sunteţi, totuşi, doi străini", le-a spus femeia.



"Nu vă faceţi griji, putem să dormim în hambar", i-a spus Jack. "La prima oră, o să pornim la drum, nu o să ne vadă nimeni", a completat acesta.



Femeii i s-a făcut milă de ei şi i-a lasat să doarmă în hambar. A doua zi, în zori, cei doi şi-au văzut de drum. Vremea se limpezise şi erau în siguranţă pe drum.



Zilele au trecut şi, la 9 luni de la acest episod, Jack a primit un plic în care era o scrisoare de la un avocat. După ce a citit-o, a căzut în genunchi, în lacrimi! S-a gândit că cel care îi trimisese scrisoarea era avocatul femeii care i-a găzduit în acea noapte.



Când şi-a revenit, a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe prietenul său.



"Bob, o mai ţii minte pe văduva aia frumoasă de la ferma la care am înnoptat în vacanţă?", l-a întrebat pe acesta.



"Da, o ţin bine minte", i-a răspuns.



"Şi, din întâmplare, în seara aceea, ai plecat din hambar şi te-ai dus la ea în dormitor?", a continuat Jack.



"Da, trebuie să recunosc că aşa am făcut, nu am nicio scuză", a răspuns Bob.



"Şi i-ai spus că te cheamă ca pe mine?", l-a întrebat.



În acel moment, Bob a îngheţat... "Da, mi-e teamă că aşa am făcut, i-am spus că sunt tu", a mărturisit Bob, gâtuit de emoţie.



În acel moment, Jack a început să urle! Erau strigăte de bucurie, însă... "Ei bine, în cazul ăsta, îţi mulţumesc! Am rămas fără cuvinte! Vezi tu, femeia a murit şi mi-a lăsat mie toată averea!", i-a spus acesta, fericit până peste cap!