A părăsit Biserica și s-a făcut actriță de filme XXX: "Vindec oamenii cu trupul". Șocant cum pozează

A părăsit Biserica și s-a făcut actriță de filme XXX: Acum, vindec oameni cu trupul

Aceasta este povestea unei tinere care a decis să părăsească Biserica pentru filmele pentru adulți. Din fata tăcută, timidă, care nu ieșea din cuvântul Bibliei, a ajuns, peste noapte, o divă sexy, fără inhibiții. GALERIE FOTO

Addie Andrews a ajuns vedetă în lumea filmelor pentru adulți. În ciuda trecutului bisericos, tânăra a primit, recent, titlul de "Animalul lunii", într-o celebră revistă pentru adulți.



În trecut, Addie era misionară. Dar tânăra susține că nici acum nu e prea departe de ocupația anterioară. "Sunt multe lucruri pe care cele două 'chemări' le au în comun", susține tânăra.







"Cel mai bine m-am simțit când am început să ajut oamenii folosindu-mi propriul trup", a spus fata.



Addie a crescut într-un orășel de provincie, într-o familie care a îndrumat-o, încă din primii ani de viață, spre Biserică.



La 17 ani, a intrat intrat într-un cult bisericesc care își propunea să vindece oamenii.



"Cei care treceau pragul bisericii erau atât de deschiși, atât de primitori și doreau să-i fac bine. Veneau să-i vindec cu trupul meu", spune tânăra.



Înainte să se alăture bisericii, Addie susține că a întreținut relații intime o singură dată. După ce a decis să urmeze această cale, s-a luptat cu cutumele impuse de biserică. "Sexul înaintea căsătoriei era considerat un păcat grav. Era ceva extrem de rușinos. Cu timpul, am început să-mi dau seama că, pe măsură ce avansam în credință, îmi pierdeam identitatea", a mai spus fata.



La 26 de ani, susține tânăra, a avut al doilea contact intim.



"Din punct de vedere sexual, am fost foarte văduvită. În principiu, ești un fel de călugăriță, una dedicată religiei în întregime", mai spune Addie.



Momentul care a pus capac a fost interdicția de a fi domnișoară de onoare la nunta surorii sale. Rochia ei a scandalizat, fiind considerată indecentă. Din acel moment, tânăra a început să se gândească pentru prima oară la viitorul ei. În plus, i se făcuse dor de dans, actorie și cântat, pasiunile ei din copilărie.



În 2017, a încetat să mai meargă la biserică. Anul următor, s-a mutat în California și s-a făcut actriță. În ciuda diplomei, i-a fost cu neputință să se angajeze, așa că, din disperare, s-a angajat ca dansatoare exotică.



În timpul show-urilor, Addie a observat că oamenii încep să fie interesați de formele ei. În scurt timp, a început să fie tot mai curtată de agenți din industria porno.



Ultima care a aflat de noua ei chemare a fost familia.



"Știam că vor fi șocați când vor afla cu ce mă ocup. Fratele meu mi-a spus: 'Nu mă voi uita niciodată la filmele tale, dar, de când ai început să faci asta, pari mai fericită, așa că te susțin și te încurajez.' Dar au început să fie împăcați cu ideea", a mai spus tânăra.

