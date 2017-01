A născut, dar avea dureri crunte. Medicii au făcut o radiografie și s-au îngrozit

Iulia Selina are 34 de ani si este din Sankt Petersburg, Rusia.

Dupa 9 luni de sarcina, Iulia a adus pe lume un baietel, pe nume Dima, prin cezariana, deoarece bebelusul era pozitionat anormal. Micutul Dima s-a nascut puternic si sanatos, dar starea de sanatate a mamei lui se agrava de la ora la ora.

Burta ei a inceput sa se umfle si a ajuns, rapid, sa fie mai mare decat intr-a noua luna de sarcina. "Fiecare miscare imi provoca dureri oribile. La inceput, am crezut ca e o reactie normala la operatie, apoi a devenit insuportabil. Tipam de durere."

Din pacate, doctorii nu au luat-o in seama si i-au spus ca e normal pentru cineva care a facut cezariana.

Dupa 24 de zile de la nastere, ea a fost internata intr-un alt spital si, la radiografie, doctorii au observat ca avea un corp strain in abdomen. Au bagat-o de urgenta in sala de operatie.

Interventia chirurgicala a durat 5 ore, timp in care au scos 2,5 litri de puroi, apoi au scos obiectul strain. Au fost socati sa descopere ca femeia avea in ea un cearsaf folosit in salile de operatie, intreg. Materialul textil a fost "uitat" in ea la operatia de cezariana.

"Incerc sa ii iert pe cei care mi-au facut asta, dar apoi imi aduc aminte ca familia mea era sa ma piarda din cauza lor", a marturisit Iulia. Tanara si-a angajat un avocat si va da spitalul in care a nascut in judecata.