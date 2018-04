A murit un prezentator TV. Pierdere uriaşă pentru presă

Un prezentator TV a murit

Un prezentator radio şi TV care a făcut istorie în mass-media din Regatul Unit a murit.

Prezentatorul radio şi TV Dale Winton a murit la vârsta de 62 de ani, informează BBC News.

Fostul realizator al unor emisiuni celebre precum Supermarket Sweep a decedat la locuinţa sa, potrivit agentului Jan Kennedy said.

Winton a prezentat mai bine de 10 ani emisiunile de zi de la postul britanic ITV, dar şi show-ul de la BBC "In It To Win It".

Agentul lui Winton nu a oferit detalii despre condiţiile în care a survenit decesul dar a spus: "Este o pierdere teribilă pentru presă, dar vă rugăm să respectaţi durerea familiei".