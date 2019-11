A murit un mare scriitor american

Scriitor american

Romancierul afro-american Ernest Gaines a decedat marţi, la vârsta de 86 de ani, în urma unui infarct, a anunţat vineri editura responsabilă cu publicarea operelor sale în Franţa, potrivit AFP.

Scriitorul este cunoscut ca autorul romanelor ''A Gathering of Old Men'', adaptat pentru cinema de regizorul Volker Schlöndorff, şi ''The Autobiography of Miss Jane Pittman'', considerată cea mai semnificativă operă a sa.

Romancierul a decedat la domiciliu, în Oscar, statul Louisiana (sudul SUA), a precizat editorul francez al scriitorului.

Ernest J. Gaines era "un gigant cu privire tristă", scrie editura Liana Levi.

"De la înălţimea staturii sale impozante, Ernest J. Gaines umplea spaţiul, privirea sa lăsând să se întrevadă copilul de odinioară, care la vârsta de nouă ani culegea cartofi de pe plantaţiile din sudul SUA. Mi-ar fi plăcut să-l văd zâmbind, dar nu, nu a avut această ocazie", a adăugat editoarea.

Ernest J. Gaines s-a născut în 1993 pe o plantaţie din Louisiana. "Pe când eram copil, întrucât bătrânii nu mergeau la şcoală, citeam şi scriam scrisori pentru aceştia... Într-un fel, aşa a luat naştere totul, am continuat să le scriu scrisorile", mărturisea Ernest J. Gaines.

Când împlineşte 15 ani, pleacă din Sud pentru a locui împreună cu mama sa în California. În perioada studiilor, citeşte cu pasiune romanele lui Maupassant, clasicii ruşi, dar regretă că lumea din care face parte nu este reprezentată în cărţi. Hotărăşte deci să se apuce de scris pentru a-i oferi o voce. În 1956, îşi publică primele nuvele într-o revistă. Urmează mai multe romane şi volume de nuvele.

Volumele sale sunt printre puţinele care înfăţişează un Sud surprins în evoluţie, unde schimbarea este posibilă, unde noua generaţie o contestă pe cea precedentă în demersul de regăsire a demnităţii.

Gaines este considerat drept unul dintre cei mai importanţi autori ai ''romanului Sudului''. A fost recompensat cu National Book Critics Circle Award în 1994 pentru ''A Lesson Before Dying'', nominalizată de asemenea pentru un Pulitzer.

În 2012, preşedintele Barack Obama i-a decernat National Medal of Arts, iar în Franţa a fost distins cu Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor în anul 2000.