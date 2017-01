Marii artişti ne părăsesc. A murit un mare actor de comedie

Marii artişti ne părăsesc

Actorul Dick Gautier, cunoscut pentru rolul său din serialul Get Smart din anii ‘60, a decedat la vârsta de 85 de ani, relatează The Hollywood Reporter.

Acesta a decedat într-un spital din statul California, unde era internat de mai mult timp. Anunțul a fost făcut de fiica sa, care a spus că acesta a murit "după o lungă suferință".

Dick Gautier a fost unul dintre cei mai apreciați actori din serialul Get Smart, din anii '60, deși a apărut în doar câteva episoade.

El a avut o lungă carieră pe Broadway, dar și în televiziune și cinematografie.

De altfel, Dick Gautier a fost nominalizat la Premiile Tony, pentru interpretarea lui Conrad Birdie, în producția “Bye, bye, Birdie”, din anii ’60.

El a mai avut apariții în seriale precum Mr. Terrific și Here We Go Again, potrivit libertatea.ro, precum și în The Mary Tyler Moore Show, Charlie’s Angels, The Love Boat, Murder, She Wrote, dar și Nip/Tuck.

În anii ’80, el și-a împrumutat vocea mai multor personaje din The Transformers, The New Yogi Bear Show și The Addams Family.