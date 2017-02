A murit un mare actor american. Îl cunoșteai dintr-un film legendar

A murit Richard Hatch, actorul american care a fost nominalizat la Globurile de Aur și a devenit celebru datorită rolului din seria "Battlestar Galactica". Actorul a murit marți la vârsta de 71 de ani, informează DPA.

Hatch a decedat în locuința sa din Santa Clarita, California, după ce a pierdut lupta cu boala, actorul fiind diagnosticat cu cancer de pancreas, potrivit revistei Variety.

Hatch a fost nominalizat la Globurile de Aur pentru interpretarea rolulului Captain Apollo din seria științifico-fantastică "Battlestar Galactica" în perioada 1978-1979. Acesta a participat la continuarea seriei, la începutul anilor 2000, interpretând personajul Tom Zarek.

Hatch a mai interpretat rolul inspectorului Dan Robbins din "The Streets of San Francisco" (1976-1977), dar a jucat și în telenovele precum "All My Children" (1971) și "Santa Barbara" (1990), mai arată DPA.