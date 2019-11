A murit solistul unei trupe îndrăgite din România

,,Acum am vrea ca "TU" sa "Mai ramai putin", insa cu durere in suflet trebuie sa va anuntam ca al nostru sot, tata, prieten, artist, Florian Stoica - solistul formației Conexiuni, a plecat aseara la 22:45 spre Ceruri pentru ca are un spectacol in fata Domnului, cel mai dureros pentru noi, dar probabil cel mai valoros pentru el. Slujba de inmormantate va avea loc Sambata la Biserica Sfintii Voievozi din Urlati, inca nu stim ora dar revenim cu informatii. Dumnezeu sa-l ierte!", scriu soţia Florentina şi fiul Florentin.