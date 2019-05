A murit pentru că a ignorat aceste simptome! I-a fost rușine să îi spună medicului

Simptome cancer de colon. „Sora mea ar fi trait daca nu ar fi ignorat aceste simptome”, scrie o femeie.

Simptome cancer de colon – Marturisirea cumplita a unei femei

„Sora mea, Emma, a murit de cancer de colon de gradul IV. Daca ar fi fost diagnosticata la primele simptome, ar mai fi trait. Daca stia ca are cancer cu doi ani mai devreme de la vizita la medic, ar fi putut opri boala.

SIMPTOME CANCER DE COLON. Emma a ignorat simptomele cancerului de colon: eructatia urat mirositoare, oboseala cronica, diareea si scaunul cu sange, crampele dureroase si umflarea inexplicabila a stomacului. Ea a privit aceste simptome in alt mod. Multe femei cred ca eructatia frecventa si crampele stomacale sunt doar o reactie la anumite alimente pe care le consuma, insa acestea sunt si simptomele cancerului de colon. Sora mea a fost prea jenata sa recunoasca faptul ca avea scaun cu sange si asta a facut ca boala sa se dezvolte.

Era primavara anului 2005, cand familia noastra a devenit constienta de simptomele Emmei mai repede decat ea. Emma era intr-o cursa pentru supravietuire cu cealalta sora a noastra, Vivian. Ne-am dat seama ca se intampla ceva ciudat de fiecare data cand Emma mergea la baie, foarte des, mai ales in primele luni ale manifestarii bolii. Cand iesea din toaleta, avea pantalonii cu urme de sange, semn ca lucrurile nu erau deloc in regula.

SIMPTOME CANCER DE COLON. Medicii au diagnosticat-o in prima faza cu colita (inflamarea mucoasei colonului) care este insotita de aceleasi simptome pe care le are si cancerul de colon (ulcer, sindrom de colon iritabil, intoxicatii alimentare etc). Sangerarea trebuia sa fie simptomul care sa ii alarmeze, iar ea trebuia sa urmeze o colonoscopie, insa nu s-a intamplat asa.

Era mereu obosita. Cand mergeam cu masina prin oras, adormea pe bancheta, iar sa stea la coada la banca era un efort supraomenesc pentru ea. Vivian, cealalta sora, aminteste ca Emma adormea de multe ori in mijlocul unei conversatii, de multe ori chiar si pe scaunul de la salonul de coafura.

Intr-un tarziu, a fost diagnosticata cu boala si a urmat in secret chimioterapia. Indura in camera mea durerile provocate de tratamentul impotriva cancerului pentru ca micutii ei sa nu o vada suferind. Nu isi dorea sa ii vada pe copii preocupati de ce se intampla cu mama lor.

SIMPTOME CANCER DE COLON. Primise 6 luni de trait de la diagnosticarea bolii, insa, cu incapatanare, a reusit sa fenteze maladia cu 5 ani. Si-a schimbat complet regimul alimentar si a urmat toate indicatiile medicilor. A renuntat la floricele si alimentele cu seminte din dieta ei. Cancerul se hraneste cu zahar, asa ca a renuntat si la dulciuri, cu greu. Cel mai important lucru de stiut pentru femei este sa ramana mereu active, chiar si atunci cand se simt epuizate. Sora mea umbla de colo-colo, doar ca sa nu cada la pamant.

Emma a fost testata de medici pentru a afla daca era predispusa genetic la cancer. Atunci, doctorii au aflat ca suferea de sindromul Lynch. 3% dintre persoanele cu cancer de colon au acest sindrom, iar 50% dintre membrii familiei il vor avea, de asemenea. Am ajuns sa fiu paranoica la fiecare mancarime sau atunci cand am crampe. Stiu ca eu pot fi urmatoarea.

Cel mai mult ma doare cand ma gandesc la faptul ca sora mea putea sa traiasca daca nu ar fi ignorat simptomele. Boala putea fi prevenita”, semneaza Julissa Catalan pentru prevention.com, citata de revistateo.ro.