A murit Dylan din serialul Beverly Hills 90210

Luke Perry, cunoscut pentru interpretarea lui Dylan McKay din serialul Beverly Hills 90210, a murit la vârsta 52 de ani, în urma unui accident vascular cerebral, notează Dailymail.co.uk.

Luke Perry a decedat la cinci zile după ce a fost spitalizat, în urma unui accident cerebral suferit în timp ce acesta juca rolul lui Fred Andrews din „Riverdale“. A fost dus la spital, miercuri, în Los Angeles.

Managerul său a spus că Perry a murit înconjurat de familia și prietenii săi.

Actorul avea doi copii: Jack, de 21 de ani, și Sophie, de 18 ani, din căsătoria cu fosta soție Rachel Sharp.

Născut pe 11 octombrie 1966, Luke Perry a avut o carieră prolifică în cinematografie. A devenit celebru cu rolul personajului "Dylan McKay" în serialul "Beverly Hills, 90210". De asemenea, a jucat în filmele "Riverdale" şi "Once Upon a Time in Hollywood".