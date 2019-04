A muncit o viață ca vânzător și asta i-a dat cancer! Cum s-a ajuns la situația absurdă

Un bărbat care a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în fază terminală vrea să dea în judecată compania la care a lucrat, pentru că i-a dat gratuit 1.200 de țigarete în fiecare lună.

În vârstă de 57 de ani, Simon Neale dă vina pe firma la care a lucrat pentru boala sa. El a fost angajat al companiei Rothmans, care a fuzionat cu British American Tobacco și susține că a devenit un fumător înrăit din cauză că a primit lunar 1.200 de țigarete pe vremea în care era vânzător de tutun.

Bărbatul a fost mulțumit până în momentul în care a aflat că are cancer la plămâni, care nu poate fi operat. În acea clipă, a decis să se lase de fumat.

Simon a lucrat ca vânzător pentru Rothmans din 1982 până în 1986, perioadă în care a primit gratuti atât de multe țigarete încât la un moment dat avea 30.000 într-un seif.

S-a îmbolnăvit de cancer și acum vrea dreptate

"Când m-am angajat, mi s-a spus că voi primi 1.200 de țigarete pe lună. Am devenit fumător ocazional, apoi fumam ca să socializez și în cele din urmă am ajuns un fumător înrăit. Toamna trecută am fost diagnosticat cu cancer care nu poate fi operat. Cel mai greu a fost să le spun copiilor. Boala mi se trage de la slujba pe care am avut-o la Rothmans", a declarat Simon.

O firmă de avocatură s-a oferit să îl ajute și anunță că va da compania în judecată. Cazul ar putea deveni un precedent pentru toți cei care au lucrat pentru producătorul de tutun și s-au îmbolnăvit ulterior din cauza fumatului.

"Simon Neale nu este singurul. Mii de angajați au primit gratuit țigarete. În plus, acestea au fost date gratuit și publicului larg. Îi încurajăm pe toți cei care suferă de afecțiuni cauzate de fumat înainte de anul 1990 să iasă în față și să ne spună povestea. Producătorii de tutun trebuie trași la răspundere", a declarat unul dintre avocați.