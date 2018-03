A mâncat coajă de copac în fiecare zi. După o perioadă minunea s-a produs. E uimitor!

O femeie i-a uimit pe doctori dupa ce a reusit sa isi vindece singura afectiunea, consumand zilnic coaja de copac.

Marlene Barnes, in varsta de 72 de ani, a inceput sa manance coaja de copac dupa ce a trait 48 de ani suferind de boala Crohn. Aceasta afectiune are drept simptome dureri, diaree, voma, scadere in greutate si oboseala.

La doar zece ani de cand a inceput sa consume coaja de copac, boala nu mai are ce cauta in organismul ei, iar doctorii sunt uimiti.

La inceput, a consumat coaja de alun, uscata si macinata, insa a recunoscut ca senzatia pe care a resimtit-o a fost una asemanatoare cu ce a unor rozatoare care-si faceau de cap in stomacul ei. Dupa ce a incercat mai multe variante, insa, a ajuns la o cea care a ajutat-o sa scape de boala.

In urma investigatiilor, medicii au confirmat ca nu mai exista niciun semn de boala in organismul ei, iar Marlene doreste sa vanda reteta care a vindecat-o unei companii farmaceutice, pentru ca si alti pacienti ce sufera de boala Crohn sa aiba parte de tratament corespunzator.